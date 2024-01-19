Мошенцев Ефим Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мошенцев Алексей Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1852
Мать ребёнка: Мошенцева София Фомина
6) Стр 501 об-502 октябрь 2 5 Касма (Кузьма) д. Бабановки гос. кр. Евфимий Алексеев Синельников и София Фомина. Воспр: той же деревни гос. Кр. Василий Лукианов Синельников и гос. жена Евфимия Денисова... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1859
Мать ребёнка: Мошенцева София Фомина
Ноябрь 28 29 Андрей Деревни Бабановки государственный крестьянин Ефим Алексеев Мошенцев и законная жена его София Фомина, православные. Воспреемники: той же деревни государственный крестьянин Василий ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошенцева София Фомина
Смерть
Неизвестно