Шайдуллин Фарук Давлетшаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдуллин Фарук Давлетшаевич

Шайдуллин Фарук Давлетшаевич

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мещеряки Буинского р-на
Рождение ребёнка
17.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мещеряки
Военная служба
Неизвестно
Шайдулин Фарух Давлет. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское звание: призывник Военно-пересыльный пункт: 56 усп 42 учсд Прибыл в часть: 12.12.1944 Откуда прибыл: Татарская АССР Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8654 Опись ист. информации: 75916 Дело ист. информации: 3
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close