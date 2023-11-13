Антропов Андриян Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1919
Сын: Антропов Константин Андрианович
Мать ребёнка: Антропова Анна Ивановна
Мордовская АССР, Инсарский р-н, Потуловский с/с, д. Нов. Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключникова Мария Андриановна
Мать ребёнка: Антропова Анна Ивановна
деревня Новая Петровка, Инсарский р-н, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Елена Андриановна
Мать ребёнка: Антропова Анна Ивановна
деревня Новая Петровка, Инсарский район, республика Мордовия
Смерть
Неизвестно