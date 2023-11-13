Антропов Андриян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропов Андриян Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1919

Сын: Антропов Константин Андрианович

Мать ребёнка: Антропова Анна Ивановна

Мордовская АССР, Инсарский р-н, Потуловский с/с, д. Нов. Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключникова Мария Андриановна

Мать ребёнка: Антропова Анна Ивановна

деревня Новая Петровка, Инсарский р-н, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Елена Андриановна

Мать ребёнка: Антропова Анна Ивановна

деревня Новая Петровка, Инсарский район, республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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