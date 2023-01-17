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Плесовских Матрена Григорьевна

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Место рождения

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Плесовских Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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