Орлова (Светошева) Юлиания Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Светошева) Юлиания Андреева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
07.01.1918

Муж: Орлов Александр Максимов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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