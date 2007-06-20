Гурьева анастасия владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева анастасия владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2007

Отец: Гурьев владимир анатольевич

Мать: Гурьева ирина викторовна

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