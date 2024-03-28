Дупшун Вадим Мөңгеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дупшун Мөңге
Мать: Душпун Розалия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дупшун Александра Вадимовна
Мать ребёнка: Алдын-Херел Аида Анай-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дупшун Даш-Маадыр Вадимович
Мать ребёнка: Алдын-Херел Аида Анай-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алдын-Херел Аида Анай-ооловна
Бракосочетание
Неизвестно