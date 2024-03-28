Дупшун Вадим Мөңгеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДупшун Вадим Мөңгеевич

Дупшун Вадим Мөңгеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дупшун Мөңге

Мать: Душпун Розалия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дупшун Александра Вадимовна

Мать ребёнка: Алдын-Херел Аида Анай-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дупшун Даш-Маадыр Вадимович

Мать ребёнка: Алдын-Херел Аида Анай-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душпун Субудай Вадимович

Мать ребёнка: Алдын-Херел Аида Анай-ооловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдын-Херел Аида Анай-ооловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.