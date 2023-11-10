Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.12.1905 ст.
Дата смерти08.06.1907 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1905 ст.
Отец: - Михаил Андреевич
Мать: - Домна Яковлевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.38-39 (Рождение №-74ж)
Крещение
27.12.1905 ст.
Крёстный отец: Илья Михайлович - крестьянский сын из д.Белоглазово Крёстная мать: Анна Арсеньевна - крестьянская девица из д.Белоглазово
Смерть
08.06.1907 ст.
Ребёнок в 1 год (от поноса / дизентерия)
Похороны
09.06.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.207-208 (Умершие №-23ж)