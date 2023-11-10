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Анастасия Михайловна

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.12.1905 ст.

Дата смерти

08.06.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1905 ст.

Отец: - Михаил Андреевич

Мать: - Домна Яковлевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.38-39 (Рождение №-74ж)
Крещение
27.12.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Илья Михайлович - крестьянский сын из д.Белоглазово Крёстная мать: Анна Арсеньевна - крестьянская девица из д.Белоглазово
Смерть
08.06.1907 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 1 год (от поноса / дизентерия)
Похороны
09.06.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.207-208 (Умершие №-23ж)
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