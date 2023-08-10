Гусева (Алина) Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак 19 лет она первый брак 19 лет #007470344 №405
Рождение ребёнка
01.12.1897
Отец ребёнка: Гусев Емельянн Феодоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно