Гусева (Алина) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Алина) Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Гусев Емельянн Феодоров

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак 19 лет она первый брак 19 лет #007470344 №405
Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Гусев Андрей Емельянов

Отец ребёнка: Гусев Емельянн Феодоров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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