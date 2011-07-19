Нацук Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нацук Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2011

Отец: Нацук Андрей

Мать: Нацук Наталья Александровна

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