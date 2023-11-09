Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муж Натальи ?

Мать: Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Отец ребёнка: Владимир

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