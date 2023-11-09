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Тамара
Тамара
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Муж Натальи ?
Мать
(Нефёдова) Наталия
Дети
Максим
Наталья
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Муж Натальи ?
Мать:
Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Отец ребёнка:
Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Максим
Отец ребёнка:
Владимир
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