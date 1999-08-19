Хакимова (Сулейманова) Миннинур Васиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова (Сулейманова) Миннинур Васиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1911

Дата смерти

19.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Хакимов Мидхат Хамитович

Отец ребёнка: Хакимов Хамит Габдельзалилович

Башкирская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Хамит Габдельзалилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Хамит Габдельзалилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Хамит Габдельзалилович

Смерть
19.08.1999
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