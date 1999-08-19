Хакимова (Сулейманова) Миннинур Васиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1911
Дата смерти19.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Хакимов Хамит Габдельзалилович
Башкирская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хакимов Хамит Габдельзалилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хакимов Хамит Габдельзалилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1999