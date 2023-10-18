Смирнов Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1934

Сын: Смирнов Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Смирнова Фаина Ефимовна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Фаина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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