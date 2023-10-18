Смирнов Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1934
Сын: Смирнов Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Смирнова Фаина Ефимовна
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Фаина Ефимовна
Смерть
Неизвестно