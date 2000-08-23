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Поворов Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1928

Дата смерти

23.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928

Отец: Поворов Илья Федорович

Мать: Поварова Любовь Анатольевна

Бракосочетание
04.12.1950

Жена: не указана

Вытигра, Вологодская обл., СССР
Рождение ребёнка
03.02.1962

Дочь: Леччилина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.08.2000
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