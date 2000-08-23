Поворов Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1928
Дата смерти23.08.2000
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928
Бракосочетание
04.12.1950
Жена: не указана
Вытигра, Вологодская обл., СССР
Рождение ребёнка
03.02.1962
Дочь: Леччилина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.08.2000