Епифанов Михаил Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епифанов Павел Петров
Рождение ребёнка
28.07.1811
Дочь: Епифанова Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
?.11.1909
Дочь: Епифанова Пелагия Михайлова
Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Епифанова Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Епифанов Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епифанова Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно