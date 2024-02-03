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Епифанов Михаил Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епифанов Павел Петров

Мать: Епифанова Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
28.07.1811

Дочь: Епифанова Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
?.11.1909

Дочь: Епифанова Пелагия Михайлова

Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Епифанова Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Епифанов Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Епифанова Анна Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Анна Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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