Андреев Кирилл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Петр Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Прасковья Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елизавета Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Александра Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Алексей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Андреева Аграфина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно