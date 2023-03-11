Андреев Кирилл Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Кирилл Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Петр Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Илья Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Прасковья Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Александра Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Алексей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Андреева Аграфина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Аграфина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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