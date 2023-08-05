Савинычева Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1946
Рождение ребёнка
17.08.1981
Дочь: Дубенская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1983
Дочь: Дубенская Марианна Николаевна
Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1989
Дочь: Дубенская Юлиана Николаевна
Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубенская Кристина
Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович