Савинычева Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинычева Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1946

Отец: Савинычев Николай Андреевич

Мать: Уханова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1981

Дочь: Дубенская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1983

Дочь: Дубенская Марианна Николаевна

Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1989

Дочь: Дубенская Юлиана Николаевна

Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубенская Кристина

Отец ребёнка: Дубенский Николай Иванович

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