Силантьева (Силантьева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева (Силантьева) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1888

Дочь: Неонила Романовна

Отец ребёнка: Силантьев Роман Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.05.1891

Сын: Силантьев Игнатий Романович

Отец ребёнка: Силантьев Роман Игнатьевич

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.05.1893

Сын: Силантьев Игнатий Романович

Отец ребёнка: Силантьев Роман Игнатьевич

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Роман Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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