Сонин Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения29.06.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
29.06.1855 ст.
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года 9 мес. и дата рождения. Из села Павловское? Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Ирина Фёдоровна
Поручитель
15.09.1875 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.125.Л.409об-410 брак Борис Н. Аксёнов 18/ Александра (Егоровна? совпадает брат и год рождения) Сонина 18 поручители: Аксёнов, Исаев. Павел Егорович Сонин (брат?) и Егор Леньшин
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: (Сонина) Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: (Сонина) Наталья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
11.06.1880 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.139.Л.134об-135 родился Пётр у В.Д.Зубарева
Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.
Дочь: (Сонина) Анна Павловна
Мать ребёнка: Сонина Ирина Фёдоровна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.142.Л.179об-180
Рождение ребёнка
16.08.1882 ст.
Дочь: (Сонина) Васса Павловна
Мать ребёнка: Сонина Ирина Фёдоровна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.204об-205 родилась Васса родители: Павел Егорович Сонин/ Ирина Фёдоровна восприемники: В.И Аксёнов и Ивана Егоровича Сонина дочь девица Фёодосия
Поручитель
14.09.1883 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.278об-279 брак Андрей Васильевич Аксёнов18/ Феодосия Ивановна, дочь умершего Ивана Егоровича Сонина, 20 поручители: С.Е и Д.Е. Ивановы, Павел Егорович Сонин (дядя невесты ... Показать все
Восприемник
13.04.1884 ст.
род. Александра у В.Д.Глебова? восприемники: Павел Егорович Сонин и Дмитрия Петровича Сонина жена Пелагея Михайловна
Восприемник
03.08.1886 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.162.Л.276об-277 родился Антон у Б.Н.Аксёнова восприемники: Павел Егорович Сонин и Аксёнова
Рождение ребёнка
16.04.1887 ст.
Дочь: (Сонина) Ирина Павловна ум.мл.
Мать ребёнка: Сонина Ирина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно