Кунаева (Миронова) Ольга Яковлевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.09.1941
Дата смерти29.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
Россия
Бракосочетание
28.11.1968
Санкт Петербург
Рождение ребёнка
23.02.1970
Сын: Кунаев Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Кунаев Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
12.06.1974
Дочь: Бабенко Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Кунаев Анатолий Павлович
Куйвози
Смерть
29.06.2000
Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Слободское кладбище