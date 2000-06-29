Кунаева (Миронова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунаева (Миронова) Ольга Яковлевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.09.1941

Дата смерти

29.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941

Отец: Миронов Яков Александрович

Мать: Миронова Мария Михайловна

Россия
Бракосочетание
28.11.1968

Муж: Кунаев Анатолий Павлович

Санкт Петербург
Рождение ребёнка
23.02.1970

Сын: Кунаев Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Кунаев Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
12.06.1974

Дочь: Бабенко Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Кунаев Анатолий Павлович

Куйвози
Смерть
29.06.2000
Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Слободское кладбище
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