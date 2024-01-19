Жгун Мавра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Мавра Фёдоровна

Жгун Мавра Фёдоровна

Место рождения

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

29.07.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1871 ст.

Дочь: Жгун Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Андреевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1875 ст.

Дочь: Жгун Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Андреевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1877 ст.

Сын: Жгун Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Андреевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Тимофей Андреевич

Смерть
29.07.1901 ст.
Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close