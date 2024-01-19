Жгун Мавра Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти29.07.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1871 ст.
Дочь: Жгун Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1875 ст.
Дочь: Жгун Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1877 ст.
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1901 ст.