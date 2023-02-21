Черняшевский Трофим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1914
Сын: Черняшевский Всеволод Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черняшевский Игорь Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сеферовская Галина Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
Днепр, Дніпропетровська область