Черняшевский Трофим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняшевский Трофим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1914

Сын: Черняшевский Всеволод Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Черняшевский Игорь Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сеферовская Галина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняшевская Ефросинья Ильинична

Смерть
1977
Днепр, Дніпропетровська область
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