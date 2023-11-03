Шустов Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Шустов Карп Николаев
Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно