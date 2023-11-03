Шустов Николай Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Николай Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов Петр Кондратов

Мать: Шустова Анастасия Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Шустов Карп Николаев

Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Филип Николаев

Мать ребёнка: Шустова Евгения Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Евгения Александрова

Смерть
Неизвестно
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