Мамаев Иван Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1809 ст.
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Парамон Ивлеевич
Мать: Мамаева Елена Степановна
Рождение ребёнка
03.03.1784 ст.
Сын: Мамаев Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Мамаева Федосия Федоровна
Верхоборовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
07.03.1809 ст.
Мамаевская, Котельнический уезд, Вятская губерния