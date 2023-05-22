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Мамаев Иван Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Парамон Ивлеевич

Мать: Мамаева Елена Степановна

Рождение ребёнка
03.03.1784 ст.

Сын: Мамаев Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Мамаева Федосия Федоровна

Верхоборовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
07.03.1809 ст.
Мамаевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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