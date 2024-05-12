Уразметова Зулейха Исламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фисалияэ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.06.1050
Дочь: Мещерякова (Уразметова) Фарида Рахимовна
Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фисалия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1948
Сын: Уразметов Фарид Рахимович
Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич
Рождение ребёнка
30.09.1953
Сын: Уразметов Анвар Рахимович
Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич
Смерть
Неизвестно