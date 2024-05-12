Уразметова Зулейха Исламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразметова Зулейха Исламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фисалияэ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.06.1050

Дочь: Мещерякова (Уразметова) Фарида Рахимовна

Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фисалия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Сын: Уразметов Фарид Рахимович

Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Уразметов Рим Рахимович

Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич

Рождение ребёнка
30.09.1953

Сын: Уразметов Анвар Рахимович

Отец ребёнка: Уразметов Рахим Набиевич

Смерть
Неизвестно

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