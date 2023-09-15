(Тарасенко, Клименко (Мошенская)) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мошенский Иван Наумович
Мать: Анна Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Тарасенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Александр Александрович
Отец ребёнка: Тарасенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Тарасенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Тарасенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасенко Александр