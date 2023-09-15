(Тарасенко, Клименко (Мошенская)) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тарасенко, Клименко (Мошенская)) Елена Ивановна

(Тарасенко, Клименко (Мошенская)) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мошенский Иван Наумович

Мать: Анна Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Тарасенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Александр Александрович

Отец ребёнка: Тарасенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Тарасенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Андрей Александрович

Отец ребёнка: Тарасенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Александр

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