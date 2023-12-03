Соболева Камилла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Нил
Отец ребёнка: Рокка Паоло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Платон
Отец ребёнка: Рокка Паоло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соьолев Ноа
Отец ребёнка: Рокка Паоло
Смерть
Неизвестно