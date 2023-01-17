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Аверин Прокофий Матвеевич

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Место рождения

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

04.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.11.1909 ст.

Жена: Аверина Анастасия Ивановна

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Цехановская Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Аверина Анастасия Ивановна

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Аверин Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Аверина Анастасия Ивановна

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.10.1956
Москва, город федерального значения Москва
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