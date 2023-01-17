Аверин Прокофий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти04.10.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Цехановская Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Аверина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1933
Мать ребёнка: Аверина Анастасия Ивановна
Смерть
04.10.1956
Москва, город федерального значения Москва