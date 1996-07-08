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Вербанова Анастасия Валерьевна
Вербанова Анастасия Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1996
Пол
Женский
Отец
Вербанов Валерий Георгиевич
1971 г.р.
Мать
Дякова Вербанова Людмила
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1996
Отец:
Вербанов Валерий Георгиевич
Мать:
Дякова Вербанова Людмила
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