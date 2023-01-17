Бастрыкин Кузьма Мартынович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бастрыкин Меркурий Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бастрыкин Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бастрыкин Прокофий Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: ?
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно