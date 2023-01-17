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Бастрыкин Кузьма Мартынович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Бастрыкин Мартын Ермилович

Мать: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бастрыкин Меркурий Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Бастрыкин Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бастрыкин Прокофий Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Бастрыкин Иосиф Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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