Гаврильченко Федора Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврильченко Федора Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1912

Сын: Гаврильченко Максим Тарасович

Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1915 ст.

Дочь: Паномарёва Прасковья Тарасовна

Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гаврильченко Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович

Смерть
Неизвестно
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