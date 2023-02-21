Гаврильченко Федора Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1912
Сын: Гаврильченко Максим Тарасович
Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1915 ст.
Дочь: Паномарёва Прасковья Тарасовна
Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гаврильченко Андрей Тарасович
Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Гаврильченко Тарас Михайлович
Смерть
Неизвестно