Корельская Анна Михайловна
Место рождениядеревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
дата рождения - конец 18 века
Рождение ребёнка
До 1908
Дочь: Корельская Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
на аватарке - фото Анастасии с Родителями
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Корельский Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Летчик. Дети: Леонид (генерал), Владимир и Эмма (работали в торговле)
Рождение ребёнка
01.09.1911
Сын: Корельский Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Рождение ребёнка
1917
Сын: Корельский Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Рождение ребёнка
До 1919
Дочь: Корельская Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
дети: Валентина (умерла в 16 лет), Леонид (бездетный, инженер) и Виктор (дети: Степан, Галина и Анна)
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Корельская Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
родила 4 дочерей: Тамара, Наталья, Анна, Светлана
Рождение ребёнка
04.12.1921
Дочь: Хабарова Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Рождение ребёнка
После 1922
Сын: Корельский Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович
деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Дети: Павел, Илья, Людмила
Смерть
Неизвестно