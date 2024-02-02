Корельская Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корельская Анна Михайловна

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Место рождения

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
дата рождения - конец 18 века
Рождение ребёнка
До 1908

Дочь: Корельская Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
на аватарке - фото Анастасии с Родителями
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Корельский Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Летчик. Дети: Леонид (генерал), Владимир и Эмма (работали в торговле)
Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Корельский Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Рождение ребёнка
1917

Сын: Корельский Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Рождение ребёнка
До 1919

Дочь: Корельская Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
дети: Валентина (умерла в 16 лет), Леонид (бездетный, инженер) и Виктор (дети: Степан, Галина и Анна)
Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Корельская Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
родила 4 дочерей: Тамара, Наталья, Анна, Светлана
Рождение ребёнка
04.12.1921

Дочь: Хабарова Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Рождение ребёнка
После 1922

Сын: Корельский Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Корельский Игнатий Степанович

деревня Побоище Холмогорского района Архангельской области
Дети: Павел, Илья, Людмила
Смерть
Неизвестно
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