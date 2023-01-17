Проскурякова (Кереметьева) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Кереметьева) Светлана Юрьевна

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Место рождения

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

06.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979

Отец: Кереметьев Юрий Иванович

Мать: Кереметьева Вера Васильевна

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
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