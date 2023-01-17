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Проскурякова (Кереметьева) Светлана Юрьевна
Проскурякова (Кереметьева) Светлана Юрьевна
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Место рождения
Средний Васюган
, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Дата рождения
06.01.1979
Пол
Женский
Отец
Кереметьев Юрий Иванович
1948 г.р.
Мать
Кереметьева (Малицкая) Вера Васильевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979
Отец:
Кереметьев Юрий Иванович
Мать:
Кереметьева Вера Васильевна
Средний Васюган
, Каргасокский муниципальный район, Томская область
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