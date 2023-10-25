Павлючкова Кира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1979
Дочь: Павлючкова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Павлючков Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлючкова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Павлючков Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно