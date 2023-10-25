Павлючкова Кира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючкова Кира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1979

Дочь: Павлючкова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Павлючков Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлючкова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Павлючков Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлючков Анатолий Петрович

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