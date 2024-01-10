Бибигалифа Тимиркай Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигалифа Тимиркай Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1870

Сын: Секамов Абдугани

Отец ребёнка: Аксянов Секам Мулла

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1872

Дочь: Бибихалиса

Отец ребёнка: Аксянов Секам Мулла

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секамов Курбангали Мулла

Отец ребёнка: Аксянов Секам Мулла

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксянов Секам Мулла

Смерть
Неизвестно
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
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