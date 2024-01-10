Бибигалифа Тимиркай Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1870
Сын: Секамов Абдугани
Отец ребёнка: Аксянов Секам Мулла
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1872
Дочь: Бибихалиса
Отец ребёнка: Аксянов Секам Мулла
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксянов Секам Мулла
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксянов Секам Мулла
Смерть
Неизвестно
д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.