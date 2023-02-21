(Раструбина) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Раструбина) Евдокия Яковлева

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Раструбин Яков Филиппов

Мать: Раструбина Анастасия Яковлева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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