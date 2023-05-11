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Бачило Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

19.04.1865

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бачило Андрей Леонович

Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бачило Карп Леонович

Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Козловская Грипина Леоновна

Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мартынович Елена Леоновна

Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бачило Алистрат Леонович

Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
07.04.1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
?.10.1850
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
10.05.1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Смерть
19.04.1865
Ялча, Червенский район, Минская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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