Бачило Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти19.04.1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бачило Карп Леонович
Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Козловская Грипина Леоновна
Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мартынович Елена Леоновна
Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бачило Леон Григорьевич
Место жительства
07.04.1834
дом №7
Место жительства
?.10.1850
дом №7
Место жительства
10.05.1858
дом №7
Смерть
19.04.1865
Причина смерти: Естественная смерть/старость