Щома Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1949
Дата смерти09.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1981
Мать ребёнка: Щома Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеевна
Мать ребёнка: Щома Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеевна
Мать ребёнка: Щома Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щома Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щома Мария
Смерть
09.07.2007