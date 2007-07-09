Щома Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щома Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1949

Дата смерти

09.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Щома Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Щома Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеевна

Мать ребёнка: Щома Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеевна

Мать ребёнка: Щома Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щома Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Щома Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щома Мария

Смерть
09.07.2007
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