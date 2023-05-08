Головкина (Чилышева) Мария Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1894
Дочь: Головкина Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Головкин Гавриил Диомидович
Рождение ребёнка
21.06.1904
Сын: Головкин Петр Гавриилович
Отец ребёнка: Головкин Гавриил Диомидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область