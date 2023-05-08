Головкина (Чилышева) Мария Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Чилышева) Мария Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1894

Дочь: Головкина Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Головкин Гавриил Диомидович

Рождение ребёнка
21.06.1904

Сын: Головкин Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Головкин Гавриил Диомидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Гавриил Диомидович

Смерть
Неизвестно
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
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