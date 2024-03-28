Лебедин Федор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Лебедин Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
30.12.1937
Мать ребёнка: Лебедин (Юрко) Полина Моисеевна
Рождение ребёнка
12.06.1939
Дочь: Петренко (Лебедин) Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Лебедин (Юрко) Полина Моисеевна
Новые Санжары, Полтавська область
Смерть
Неизвестно