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Лебедин Федор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лебедин Евдоким

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Жена: Лебедин (Юрко) Полина Моисеевна

Рождение ребёнка
30.12.1937

Сын: Лебедин Леонид Федорович

Мать ребёнка: Лебедин (Юрко) Полина Моисеевна

Рождение ребёнка
12.06.1939

Дочь: Петренко (Лебедин) Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Лебедин (Юрко) Полина Моисеевна

Новые Санжары, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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