Мызина Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМызина Вера Николаевна

Мызина Вера Николаевна

Место рождения

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мызин Виктор Кондратьевич

Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мызин Дмитрий Кондратьевич

Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мызин Федор Кондратьевич

Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мызин Косьма Кондратьевич

Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1853

Дочь: Мызина Авдотья Кондратьевна

Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мызин Кондрат Степанович

Место жительства
Неизвестно
Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close