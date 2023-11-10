Мызина Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мызин Виктор Кондратьевич
Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мызин Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мызин Косьма Кондратьевич
Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович
Рождение ребёнка
21.02.1853
Дочь: Мызина Авдотья Кондратьевна
Отец ребёнка: Мызин Кондрат Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно