Степанида Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Космин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агапия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Космин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Космин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Космин
Смерть
Неизвестно