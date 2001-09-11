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Коробов Спиридон Павлович

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Место рождения

село Луганское Енакиевского района Донецкой области

Дата рождения

25.12.1911

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911

Отец: Коробов Павел Никитич (Никитович)

Мать: Коробова Евдокия Яковлевна

село Луганское Енакиевского района Донецкой области
Рождение ребёнка
21.10.1937

Дочь: Колесник Эмма Спиридоновна

Мать ребёнка: Коробова Дарья Лаврентьевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.?

Дочь: Черман Нелли Свиридовна (Спиридоновна)

Мать ребёнка: Коробова Дарья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Дарья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Виктор Спиридонович

Мать ребёнка: Коробова Дарья Лаврентьевна

Смерть
11.09.2001
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