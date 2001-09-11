Коробов Спиридон Павлович
Место рождениясело Луганское Енакиевского района Донецкой области
Дата рождения25.12.1911
Дата смерти11.09.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911
село Луганское Енакиевского района Донецкой области
Рождение ребёнка
21.10.1937
Дочь: Колесник Эмма Спиридоновна
Мать ребёнка: Коробова Дарья Лаврентьевна
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.?
Дочь: Черман Нелли Свиридовна (Спиридоновна)
Мать ребёнка: Коробова Дарья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Виктор Спиридонович
Мать ребёнка: Коробова Дарья Лаврентьевна
Смерть
11.09.2001