Литвин (Лымарь) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин (Лымарь) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1922

Дата смерти

08.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1922

Отец: Лымарь Петр Иванович

Мать: Лымарь Неизвестно

Рождение ребёнка
12.01.1950

Дочь: Литвин Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
01.02.1951

Сын: Литвин Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
16.02.1953

Дочь: Литвин Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
27.04.1955

Сын: Литвин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
23.01.1957

Сын: Литвин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
17.02.1959

Сын: Литвин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
21.02.1961

Дочь: Литвин Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Рождение ребёнка
04.03.1963

Дочь: Литвин Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович

Смерть
08.05.1985
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