Литвин (Лымарь) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1922
Дата смерти08.05.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1922
Отец: Лымарь Петр Иванович
Мать: Лымарь Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1950
Дочь: Литвин Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1951
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
16.02.1953
Дочь: Литвин Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
27.04.1955
Сын: Литвин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
23.01.1957
Сын: Литвин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
17.02.1959
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
21.02.1961
Дочь: Литвин Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Рождение ребёнка
04.03.1963
Дочь: Литвин Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Литвин Гаврил Ефимович
Смерть
08.05.1985