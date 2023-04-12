Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Мартьянович
Мать: Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно