Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Мартьянович

Мать: Степанида Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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