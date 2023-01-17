Сизов Василий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Василий Савельев

Сизов Василий Савельев

avatar

Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Сизов Савелий Иевлев

Мать: Сизова Анна Фомина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Сазонов Нефёд Васильев

Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Сазонов Елисей Васильев

Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Сазонов Василий Васильев

Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1750
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close