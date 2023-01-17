Сизов Василий Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Сизов Савелий Иевлев
Мать: Сизова Анна Фомина
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Сизова Агафья Петрова
Смерть
1750