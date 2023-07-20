Офицерова (Морозова) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офицерова (Морозова) Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Ефим Дмитриевич

Мать: Морозова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
16.06.1925

Дочь: Макарова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Офицеров Федор

с. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Офицеров Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Офицеров Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Офицеров Федор

Смерть
Неизвестно
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