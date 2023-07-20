Офицерова (Морозова) Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.06.1925
Дочь: Макарова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Офицеров Федор
с. Песчанка , Аткарский р-н , Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Офицеров Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Офицеров Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Офицеров Федор
Смерть
Неизвестно