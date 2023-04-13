(Кочнева) Евфимiя Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1846 ст.
Дочь: Наталiя Стефанова
Отец ребёнка: Кочнев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Кочнев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
12.05.1851 ст.
Дочь: Гликерiя Стефанова
Отец ребёнка: Кочнев Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно