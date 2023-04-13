(Кочнева) Евфимiя Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочнева) Евфимiя Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1846 ст.

Дочь: Наталiя Стефанова

Отец ребёнка: Кочнев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
25.10.1849 ст.

Сын: Кочнев Дмитрiй Стефанов

Отец ребёнка: Кочнев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
12.05.1851 ст.

Дочь: Гликерiя Стефанова

Отец ребёнка: Кочнев Стефан Иванов

Смерть
Неизвестно
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