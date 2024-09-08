Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Василий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
16.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Василий Сергеевич

Смерть
1972

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