Истомина (Никитинкова) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Истомин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Истомин Василий Сергеевич
Смерть
1972