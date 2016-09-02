Молочный Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолочный Александр Гаврилович

Молочный Александр Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1952

Дата смерти

02.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1972

Дочь: Красницкая Елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.09.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close