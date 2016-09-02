Молочный Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1952
Дата смерти02.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1972
Дочь: Красницкая Елена Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.2016